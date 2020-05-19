Пять российских сенаторов перенесли коронавирус
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что пять российских сенаторов переболели коронавирусом, передает «Интерфакс».
По ее словам, никто не болел в тяжелой форме.
Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе. Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации», — сказала Матвиенко.
Она пояснила, что сейчас в Совфеде соблюдается масочно-перчаточный режим и регулярно проводится тестирование.
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