Трамп рассказал, что из-за коронавируса умерли два его друга

Президент США Дональд Трамп рассказал, что два его близких друга умерли от коронавируса, пишет «Интерфакс».

«Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями», — сказал Трамп.

Президент добавил, что через пару дней после начала заболевания он позвонил друзьям узнать об их самочувствии, но получил ответ, что они впали в кому. По словам Трампа, его здоровье его друзей «было не в лучшей форме, и их вес не был «идеальным»».

В США коронавирусом заразились 1,4 млн, скончались 86 тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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