Врио главы НАО подтвердил объединение с Архангельской областью

Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подтвердил «Говорит Москва» информацию о предстоящем объединении НАО и Архангельской области в единый регион.

«Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут», — сказал он.

По его словам, более подробные сведения появятся сегодня во второй половине дня.

Ранее в СМИ появилась информация, что врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный планируют объединить регионы в единый субъект.