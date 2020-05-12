По информации Белого дома, Путин чувствует себя хорошо

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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заявил, что, насколько ему известно, российский лидер Владимир Путин чувствует себя хорошо, пишет РИА «Новости».

«За этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично», — приводятся слова О'Брайена.

Советник отметил, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путином на прошлой неделе. Президент России был «в прекрасном настроении и добром здравии».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о своей госпитализации из-за подтвердившегося коронавируса.

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