По информации Белого дома, Путин чувствует себя хорошо
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заявил, что, насколько ему известно, российский лидер Владимир Путин чувствует себя хорошо, пишет РИА «Новости».
«За этим каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично», — приводятся слова О'Брайена.
Советник отметил, что президент США Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путином на прошлой неделе. Президент России был «в прекрасном настроении и добром здравии».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о своей госпитализации из-за подтвердившегося коронавируса.
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