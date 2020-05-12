Песков госпитализирован с коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что в настоящее время находится в больнице.

Ранее медики обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирус. Он был направлен на лечение в клинику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Госдуме рассказали о состоянии двух депутатов с COVID-19

Врачи отмечают, что состояние здоровья Мишустина улучшается