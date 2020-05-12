Песков госпитализирован с коронавирусом
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков отметил, что в настоящее время находится в больнице.
Ранее медики обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирус. Он был направлен на лечение в клинику.
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