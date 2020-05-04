Финляндия с 14 мая откроет границы

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Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на финляндский кабмин.

При этом выездной туризм за границу пока не рекомендуется, отметили власти.

С 1 июня будет также разрешено проведение спортивных мероприятий, рассказали в кабмине. В это же время начнется постепенное открытие предприятий общественного питания, учреждений культуры и спорта, реабилитационных и других помещений. Кроме того, будут разрешены мероприятия численностью до 50 человек.

С сегодняшнего дня в стране открываются библиотеки для выдачи книг.

В то же время, организация крупных публичных мероприятий и собраний более 500 человек запрещена до 31 июля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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