Западные спецслужбы обвинили Китай в скорытии данных о коронавирусе

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Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на пятнадцатистраничное досье, составленное спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

В документе говорится, что власти КНР заставляли сообщавших о новой инфекции врачей молчать, уничтожали биоматериал из лабораторий, не передавали все сведения специалистам, которые работают над вакциной.

Кроме того, 31 декабря власти начали цензурировать в интернете новости о вирусе, удалив такие термины из поиска как «Вариации SARS», «Уханьский рынок морепродуктов» и «Уханьская неизвестная пневмония».

Также издание отмечает, что китайское правительство знало, что вирус передается от человека к человеку в начале декабря, однако официально было объявлено об этом только 20 января.

Уточняется, что разведслужбы имеют разные точки зрения в оценках происхождения коронавируса. Так, США склоняются к версии утечки из лаборатории, в Австралии придерживаются официальной версии властей КНР.

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