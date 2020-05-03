Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рад видеть в добром здравии лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся около 20 дней на публике. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я, например, рад, что он вернулся и здоров», — заявил американский лидер.

В этой публикации он также приложил новость с фотографиями Ким Чен Ына с открытия нового завода в Северной Корее.

Ранее Трамп отказался комментировать появление лидера КНДР после 20-дневного отсутствия на публике.

Ким Чен Ын появился на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 30 апреля, однако об этом агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ сообщило лишь 2 мая. До этого его не видели на публике около 20 дней. В СМИ стали даже появляться сообщения о его смерти.

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