Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад видеть в добром здравии лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся около 20 дней на публике. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я, например, рад, что он вернулся и здоров», — заявил американский лидер.
В этой публикации он также приложил новость с фотографиями Ким Чен Ына с открытия нового завода в Северной Корее.
Ранее Трамп отказался комментировать появление лидера КНДР после 20-дневного отсутствия на публике.
Ким Чен Ын появился на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 30 апреля, однако об этом агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ сообщило лишь 2 мая. До этого его не видели на публике около 20 дней. В СМИ стали даже появляться сообщения о его смерти.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп отреагировал на первое за 20 дней появление Ким Чен Ына на публике
— Появились первые фотографии Ким Чен Ына после слухов о его смерти