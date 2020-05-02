Трамп отреагировал на первое за 20 дней появление Ким Чен Ына на публике

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Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попросили прокомментировать первое за 20 дней появление лидера КНДР Ким Чен Ына на публике, передает Reuters.

Американский политик отказался отвечать, отметив, что «он пока предпочтет не комментировать». Однако Трамп пообещал, что сделает заявление о северокорейском лидере «в соответствующее время».

Ранее, отвечая на вопрос о Ким Чен Ыне Reuters, президент США сказал, что «знает все, но не будет вдаваться в подробности».

Ким Чен Ын появился на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 30 апреля, однако об агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ сообщило лишь 2 мая. До этого его не видели на публике около 20 дней. В СМИ стали даже появляться сообщения о его смерти.

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