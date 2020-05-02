Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти
Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о его смерти. Он прибыл на церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ.
Как уточняется, Ким Чен Ын приехал на открытие завода 30 апреля в город Сунчхон. До этого лидера КНДР не видели на публике с 12 апреля.
Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.
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