Штаб Сандерса счел ударом по демократии отмену праймериз в Нью-Йорке
В штабе экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса считают, что отмена праймериз в штате Нью-Йорк из-за коронавируса является ударом по демократии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее власти этого штата решили отменить из-за эпидемии COVID-19 праймериз, запланированные на 23 июня.
«Сегодняшнее решение избирательной комиссии штата Нью-Йорк возмутительно, это удар по американской демократии, Национальный комитет Демократической партии должен его отменить», — сказал старший советник штаба Сандерса Джефф Уивер.
По его словам, избирателям нужно предоставить возможность проголосовать в каждом штате. Уивер сообщил, что Демократическая партия и ее кандидаты не просили власти штата Нью-Йорк отменять праймериз. Они также нарушили утвержденный план отбора делегатов на партийные съезды, добавил советник Сандерса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Фактор пандемии: как коронавирус меняет выборы в США
— Праймериз в штате Коннектикут перенесли на 11 августа