Штаб Сандерса счел ударом по демократии отмену праймериз в Нью-Йорке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/405/12979405/AP_20036151915353-pic905-895x505-99293.jpg">

В штабе экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса считают, что отмена праймериз в штате Нью-Йорк из-за коронавируса является ударом по демократии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее власти этого штата решили отменить из-за эпидемии COVID-19 праймериз, запланированные на 23 июня.

«Сегодняшнее решение избирательной комиссии штата Нью-Йорк возмутительно, это удар по американской демократии, Национальный комитет Демократической партии должен его отменить», — сказал старший советник штаба Сандерса Джефф Уивер.

По его словам, избирателям нужно предоставить возможность проголосовать в каждом штате. Уивер сообщил, что Демократическая партия и ее кандидаты не просили власти штата Нью-Йорк отменять праймериз. Они также нарушили утвержденный план отбора делегатов на партийные съезды, добавил советник Сандерса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фактор пандемии: как коронавирус меняет выборы в США

— Праймериз в штате Коннектикут перенесли на 11 августа

— Байден выиграл праймериз в штате Вайоминг