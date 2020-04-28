Штаб Сандерса счел ударом по демократии отмену праймериз в Нью-Йорке

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В штабе экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса считают, что отмена праймериз в штате Нью-Йорк из-за коронавируса является ударом по демократии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее власти этого штата решили отменить из-за эпидемии COVID-19 праймериз, запланированные на 23 июня.

«Сегодняшнее решение избирательной комиссии штата Нью-Йорк возмутительно, это удар по американской демократии, Национальный комитет Демократической партии должен его отменить», — сказал старший советник штаба Сандерса Джефф Уивер.

По его словам, избирателям нужно предоставить возможность проголосовать в каждом штате. Уивер сообщил, что Демократическая партия и ее кандидаты не просили власти штата Нью-Йорк отменять праймериз. Они также нарушили утвержденный план отбора делегатов на партийные съезды, добавил советник Сандерса.

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