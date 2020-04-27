Россия попросила Израиль автоматически продлить визы россиянам
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Посольство России попросило Израиль автоматически продлить визы россиянам, застрявшим в республике из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на посольство.
Сообщается, что Израиль заверил в скором исполнении просьбы.
Также в посольстве уточнили, что на 28 апреля запланирован вывозной рейс для возвращения россиян домой. По имеющимся оценкам, в Израиле находятся около 400 граждан России.
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