Россия попросила Израиль автоматически продлить визы россиянам

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Посольство России попросило Израиль автоматически продлить визы россиянам, застрявшим в республике из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на посольство.

Сообщается, что Израиль заверил в скором исполнении просьбы.

Также в посольстве уточнили, что на 28 апреля запланирован вывозной рейс для возвращения россиян домой. По имеющимся оценкам, в Израиле находятся около 400 граждан России.

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