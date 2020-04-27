Лавров назвал отношения между Путиным и Трампом нормальными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Данальдом Трампов всегда были нормальными. Об этом пишет РИА «Новости».
«Они были в полном смысле нормальными», — сказал он.
Лавров отметил, что разговоры и личные контакты в ходе различных встреч всегда были уважительными и нацеленными на улучшение сотрудничества.
В пример результатов взаимодействия лидеров двух стран он привел такие договоренности как создание Делового совета в составе руководителей крупнейших частных компаний России и США, а также создание экспертного совета.
В этих же контактах родились такие договоренности как возобновление взаимодействия по острейшей проблеме кибербезопасности, добавил он.
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