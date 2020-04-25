Китайские врачи отправились в КНДР, чтобы проконсультировать Ким Чен Ына

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Китай отправил в КНДР делегацию, включающую медиков, чтобы проконсультировать северокорейского лидера Ким Чен Ына, у которого, по слухам, проблемы со здоровьем, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет Reuters, главой делегации стал высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии Китая. Предполагается, что медики отправились в КНДР 23 апреля.

Ранее СМИ передавали, что Ким Чен Ын проходит лечение после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

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