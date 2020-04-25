США выделили Грузии $64 млн для поддержки экономики и евроатлантической интеграции
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Вашингтон выделил Грузии $64 млн для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Тбилиси.
Отмечается, что это финансирование является частью двухсторонних соглашений между двумя странами о содействии развитию.
Грузия и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. С тех США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд.
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