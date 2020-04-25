США выделили Грузии $64 млн для поддержки экономики и евроатлантической интеграции

<img src="">

Вашингтон выделил Грузии $64 млн для содействия независимому экономическому развитию и евроатлантическим устремлениям республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Тбилиси.

Отмечается, что это финансирование является частью двухсторонних соглашений между двумя странами о содействии развитию.

Грузия и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения 23 апреля 1992 года. С тех США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вашингтон выделит до $1,5 млн на «поддержку демократии» в Сирии