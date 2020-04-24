Российские дипломаты назвали блокировку Украиной резолюции РФ кощунством

В постоянном представительстве России при ООН сочли кощунством блокировку Украиной российской резолюции об ослаблении санкций из-за экономическго кризиса на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий комментарий опубликован на сайте представительства.

В российском постпредстве указали, что украинским дипломатам не понравился «призыв действовать в духе добрососедства», который, как они считают, «неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию».

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции», — отмечается в комментарии.

Российские дипломаты также подчеркнули, что позиция украинской стороны затрудняет действия, направленные на международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. От принятия резолюции, по их мнению, «выиграли» бы прежде всего развивающиеся страны, «находящиеся в уязвимом положении» из-за пандемии COVID-19.

22 апреля украинская сторона заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, направленную на ослабление санкций.