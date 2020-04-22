Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о ссоре между главой государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что такие сведения — «очередная чушь».

Ранее Middle East Eye опубликовал материал, ссылаясь на свои источники, что перед последним заседанием ОПЕК+ между Путиным и саудовским принцем состоялся разговор на повышенных тонах.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сокращению нефтедобычи. Новая сделка провалилась, а старая перестала действовать с 1 апреля 2020 года. В связи с этим, нефтяные цены на мировых рынках упали почти вдвое.

Представители стран ОПЕК+ провели еще одно заседание, где им удалось достигнуть новых договоренностей. Так, в мае и июне 2020 года добычу нефти сократят на 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии — на 8 млн, а в 2021 году — на 6 млн.

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