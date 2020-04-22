В Кремле высказались о сроках голосования по поправкам в Конституцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата голосования по конституционным поправкам пока еще не определена, однако есть некоторые прикидки, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил, что сроки проведения голосования были перенесены в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. По словам Пескова, новые сроки проведение голосования будут установлены по мере развития ситуации с инфекцией. Не исключено, что дату привяжут к чему-нибудь, например, к 24 июня — дню первого Парада Победы.

«Определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то решенном вряд ли можно», — добавил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что до начала мая власти должны проанализировать эпидемиологическую ситуацию, перед тем как принимать ответственные решения.

Изначально планировалось, что 22 апреля станет днем всероссийского голосования. Однако позднее Владимир Путин перенес сроки проведения голосования.

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