В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом он подчеркнул, что в Кремле не знают, соответствуют ли эти слухи действительности.

Песков добавил, что там ожидают официальных данных.

До этого стало известно, что власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына.

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