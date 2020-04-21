В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент «Газеты.Ru».
При этом он подчеркнул, что в Кремле не знают, соответствуют ли эти слухи действительности.
Песков добавил, что там ожидают официальных данных.
До этого стало известно, что власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье Ким Чен Ына.
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