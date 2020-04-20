Трамп рассказал об обсуждении поставки аппаратов ИВЛ с 6 странами
Президент США Дональд Трамп заявил, что проводил обсуждение поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с представителями шести стран. Об этом сообщает ТАСС/
Американский лидер отметил, что в стратегическом запасе США имеется около 10 тыс. штук аппаратов ИВЛ.
Он добавил, что власти намерены пополнять запасы отдельных штатов, а также готовы предоставить помощь другим странам.
Трамп подчеркнул, что США готовы предоставить необходимую помощь в том числе иранской стороне, а также призвал власти Ирана договориться о преодолении двусторонних противоречий между странами.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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