Трамп рассказал об обсуждении поставки аппаратов ИВЛ с 6 странами

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Президент США Дональд Трамп заявил, что проводил обсуждение поставок аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с представителями шести стран. Об этом сообщает ТАСС/

Американский лидер отметил, что в стратегическом запасе США имеется около 10 тыс. штук аппаратов ИВЛ.

Он добавил, что власти намерены пополнять запасы отдельных штатов, а также готовы предоставить помощь другим странам.

Трамп подчеркнул, что США готовы предоставить необходимую помощь в том числе иранской стороне, а также призвал власти Ирана договориться о преодолении двусторонних противоречий между странами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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