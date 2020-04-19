В Кремле надеются на скорое плато по количеству заболевших коронавирусом в РФ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе (13-19 апреля) не было пика распространения коронавируса. Об этом он сказал в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков выразил надежду, что плато можно будет увидеть на следующей неделе.
По его словам, решение о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусной инфекцией нужно будет принимать в течение недели.
За последние сутки в России выявили 6060 случаев вируса в 78 регионах России. Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853, выздоровел 3291 пациент, а умер — 361.
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