Трамп призвал «освободить» штаты с губернаторами-демократами

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Президент США Дональд Трамп призвал «освободить» штаты Миннесота, Мичиган и Вирджиния на своей странице в Twitter.

Первый пост с призывом «освободить Миннесоту» появился через несколько минут после трансляции телеканалом Fox News акции протеста против ограничительных мер, введенных в Миннесоте для противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает Mediaite. За первой публикацией последовали посты про Мичиган и Вирджинию.

Обозначенные Трампом штаты управляются губернаторами, представляющими Демократическую партию США: Тим Уолз в Миннесоте, Гретхен Уитмер в Мичигане и Ральф Нортэм в Вирджинии.

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