Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

«Произведите хотя бы один арест»: Маск прокомментировал свою причастность к делу Эпштейна

Маск призвал арестовать хотя бы одного из причастных к преступлениям Эпштейна
Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск на фоне обвинений в связях со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка его клиентов. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет произведен хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично. В противном случае все это будет лишь показухой и отвлекающим маневром», — написал американский предприниматель.

До этого стало известно, что Маск переписывался с Эпштейном, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. При этом в письме 2013 года Маск напомнил Эпштейну, что тот интересовался «самой безумной вечеринкой» на острове финансиста Литл-Сент-Джеймс — когда она пройдет, чтобы принять в ней участие. В ответ Эпштейн спросил, сколько человек Маск планирует взять с собой на остров, на что миллиардер сообщил, что речь идет лишь о нем и его бывшей жене, актрисе Талуле Райли.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на личный остров. Следователи установили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года его обнаружили в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее имя Трампа всплыло в файлах Эпштейна в деле об изнасиловании 13-летней девочки.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!