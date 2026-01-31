«Произведите хотя бы один арест»: Маск прокомментировал свою причастность к делу Эпштейна

Американский бизнесмен Илон Маск на фоне обвинений в связях со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном призвал арестовать хотя бы одного фигуранта списка его клиентов. Об этом он написал в своей соцсети X.

«Важно не столько обнародование какой-то части документов по делу Эпштейна, сколько привлечение к ответственности тех, кто совершал ужасные преступления вместе с ним. Когда будет произведен хотя бы один арест, справедливость восторжествует хотя бы частично. В противном случае все это будет лишь показухой и отвлекающим маневром», — написал американский предприниматель.

До этого стало известно, что Маск переписывался с Эпштейном, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, на протяжении как минимум нескольких лет, хотя сам неоднократно это отрицал. При этом в письме 2013 года Маск напомнил Эпштейну, что тот интересовался «самой безумной вечеринкой» на острове финансиста Литл-Сент-Джеймс — когда она пройдет, чтобы принять в ней участие. В ответ Эпштейн спросил, сколько человек Маск планирует взять с собой на остров, на что миллиардер сообщил, что речь идет лишь о нем и его бывшей жене, актрисе Талуле Райли.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке и на личный остров. Следователи установили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года его обнаружили в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее имя Трампа всплыло в файлах Эпштейна в деле об изнасиловании 13-летней девочки.