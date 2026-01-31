«Их катание не закончено»: Тарасова о Валиевой и Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова похвалила Камилу Валиеву и Александру Трусову за выступление на чемпионате России по прыжкам, передает Sport24.

«Очень рада, что Камила вернулась. Было бы прекрасно, если бы еще кто-то вернулся. Саша Трусова и Камила Валиева — большие девочки-мастера. Их катание не закончено. Очень хорошо, если они возвращаются», — сказала Тарасова.

За выступление в четвертьфинале Валиева получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Четвертьфинальное состязание у женщин выиграла Алиса Двоеглазова (34,49), второе место заняла Мария Захарова (34,38 балла). Также в полуфинал вышли Дина Хуснутдинова, занявшая третье место (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18).

Александра Трусова набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал.

