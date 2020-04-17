Медведев предсказал изменение представлений о демократии после пандемии
Демократия в мире останется после завершения пандемии коронавируса нового типа, однако представления о ней изменятся, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».
«Как и мир будет уже несколько иным, так и наши представления о демократии», – отметил Медведев.
По его словам, в мире останется демократия, которая прошла «испытание на прочность» в условиях распространения коронавируса. При этом политологам и юристам предстоит работа по осмыслению пандемии.
По последним данным, в России выявлено 32 008 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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