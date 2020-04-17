Пелоси раскритиковала план Трампа о снятии карантина в США

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Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси раскритиковала план американского лидера Дональда Трампа по снятию ограничений в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, документ Белого дома расплывчатый, непоследовательный и не компенсирует «неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты».

Пелоси считает, что только тесты на коронавирус откроют возможность возобновить привычную жизнь в США.

«Продолжающееся настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой», — заявила спикер.

Она напомнила, что проверены на коронавирус были только 1% американцев.

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