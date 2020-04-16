Трамп угрожает отправить конгресс на каникулы ради назначений без одобрения
Президент США Дональд Трамп угрожает использовать свои полномочия для принудительного роспуска конгресса на каникулы, чтобы осуществить необходимые назначения чиновников без одобрения. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого Дома.
В США президент имеет право делать назначения без одобрения, если конгресс находится на каникулах, отметил Трамп. Он подчеркнул, что в настоящее время члены обеих палат конгресса находятся в отпуске, однако проводят формальные заседания, на которых никто не присутствует, чтобы не позволить главе государства использовать свои полномочия.
При этом, по словам Трампа, конгресс в течение нескольких лет не одобряет предложенные Трампом кандидатуры чиновников и судей, что оставляет многие важные должности пустыми. Так, в настоящее время требуются срочные назначения на посты директора национальной разведки, помощника министра финансов.
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