Песков: Путин и Трамп умеют работать сообща
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп способны абстрагироваться от разногласий и вести диалог конструктивно, пишет РИА «Новости».
«Два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что это ярко проявилось в последних двух телефонных разговорах о ситуации на нефтяном рынке.
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