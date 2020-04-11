Песков: Путин и Трамп умеют работать сообща

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп способны абстрагироваться от разногласий и вести диалог конструктивно, пишет РИА «Новости».

«Два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что это ярко проявилось в последних двух телефонных разговорах о ситуации на нефтяном рынке.

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