Польский Сейм одобрил проведение президентских выборов по почте

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Нижняя палата польского парламента приняла поправку в избирательный кодекс, предложенную правящей партией «Право и справедливость», которая позволяет провести выборы президента республики, назначенные на 10 апреля, при помощи почты, сообщает издание Gazeta Wyborcza.

По мнению авторов законопроекта, дистанционное голосование — необходимая мера, чтобы обезопасить граждан во время пандемии коронавируса и не откладывать президентские выборы. Против поправки выступили представители оппозиции и часть парламентариев от правящей партии во главе с вице-премьером Ярославов Говином. В итоге инициативу поддержали 230 членов Сейма, 227 выступили против.

По данным издания, в настоящее время у правящей партии существует опасение, что Сенат Польши не успеет утвердить поправку. На ее рассмотрение дается 30 дней, а выборы главы государства должны состояться в конце текущей недели.

На сегодняшний день в Польше зарегистрировано 4 413 заболевших COVID-19, погибли 107 человек, выздоровели — 162. Ранее власти объявили режим эпидемии, гражданам запрещено покидать дома без крайней необходимости.

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