Минченко: решение власти продлить нерабочие дни ожидаемо

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в разговоре с «Газетой.Ru» оценил продление выходных дней до конца апреля на фоне борьбы с коронавирусом, объявленное в новом обращении президента России Владимира Путина к гражданам страны.

«По моему мнению, в общем-то ожидаемо — было понятно, что когда у вируса инкубационный период составляет 14 дней, а выходные только на одну неделю объявлены — придется продлевать режим так называемых «нерабочих дней»», — отметил эксперт.

Минченко добавил, что власти оставили себе лаг, продлив такой режим до конца апреля — но если борьба с эпидемией будет проходить успешно, то смогут и сократить эти дни. «Тем более мы видим, что несмотря на принимаемые меры рост заболеваемости идет, тенденцию пока не удалось переломить», — подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что это вполне логичное решение, которое говорит о том, что приоритетом для власти является жизнь и здоровье граждан Российской Федерации.