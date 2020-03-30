Путин с Трампом обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

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Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры совместно с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, в ходе диалога лидеры России и США обсудили предпринимаемые в странах меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19, а также выразили серьезную озабоченность в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Трамп и Путин также обсудили ситуацию на мировом рынке нефти и договорились о поддержании сотрудничества по данному вопросу на уровне министров энергетики.

Кроме того, президенты в ходе разговора затронули ряд аспектов российско-американских отношений и договорились о поддержании личных контактов.

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