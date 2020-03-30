Премьер Италии: пандемия может привести к всплеску антиевропейских настроений

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, может привести к росту антиевропейских настроений в некоторых странах. Об этом сообщает El Pais.

«Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не будет на высоте», — считает Конте.

Он отметил, что в настоящее время всей Европе брошен исторический вызов. Власти европейский стран ограничивают конституционные права своих граждан, но эти страны должны реагировать, избегая трагических ошибок, призывает Конте.

Кроме того, по мнению итальянского премьера, некоторые страны пока не вполне осознают жесткость ограничений, которые эта чрезвычайная ситуация будет создавать в экономической сфере.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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