Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин примет участие в экстренном онлайн-саммите G20 «Большой двадцатки», посвященном пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Ранее сообщалось, что саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, состоится 26 марта. Пресс-служба Кремля подтвердила участие в конференции президента России Владимира Путина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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