Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 по видеосвязи

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Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Уханя, 10 марта 2020 года
Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин примет участие в экстренном онлайн-саммите G20 «Большой двадцатки», посвященном пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Китая.

Ранее сообщалось, что саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, состоится 26 марта. Пресс-служба Кремля подтвердила участие в конференции президента России Владимира Путина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

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