Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус, Жириновского и водку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о российском политике, лидере ЛДПР, Владимире Жириновском и водке, сообщает РИА «Новости».
Ранее Жириновский раскритиковал советы Лукашенко про водку для борьбы с коронавирусом.
«Приходит домой (Жириновский) и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — начал Лукашенко.
Далее, по сюжету анекдота, жена заявила Жириновскому, что по-русски после бани надо пить сто грамм, на что Жириновский отвечает ей: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после».
«Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — закончил президент Белоруссии.
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