Памфилова оценила возможный перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Центризбирком готов к любому варианту развития событий в связи с возможным переносом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы готовы к любому развитию событий. Исходя из того приоритета, который обозначил президент, для нас это очень важно, самое главное — здоровье и безопасность наших людей», — сказала она.

Памфилова добавила, что голосование состоится 22 апреля, если не будет угрозы развития эпидемии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля.

В январе текущего года президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий. Также поправки дают возможность переизбраться действующему президенту в 2024 году.

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