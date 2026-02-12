Размер шрифта
Захарова дала совет генсеку ООН, высказавшемуся о Крыме и Донбассе

Mary Altaffer/AP

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, заявившему о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу, стоит перейти на работу в НАТО или Европейский союз (ЕС). Об этом в ходе интервью для RT сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений», — сказала дипломат.

По ее словам, западное меньшинство уверено, что только оно может решать, какой народ имеет право на проведение референдума о выходе из состава того или иного государства и вступлении в другое. При этом Гутерриш никем не уполномочен делать заявления, совпадающие с позицией коллективного Запада, подчеркнула Захарова.

Она добавила, что генеральный секретарь ООН не может высказываться таким образом, если он все же представляет всемирную организацию целиком.

В январе Россия обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Крыма и Донбасса на самоопределение. В тот же день Гутерриш сообщил, что позиция секретариата всемирной организации заключается в том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с новыми российскими регионами.

Ранее Лавров обвинил Гутерриша в выполнении политического заказа Запада.
 
