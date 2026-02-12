Три ключевых города Украины подверглись массированной ночной атаке

Сегодня ночью три крупных украинских города подверглись мощной атаке. По информации местных СМИ, за последние сутки было зафиксировано не менее 60 ударов и серий взрывов на территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты энергетической инфраструктуры. После атаки почти 2600 многоэтажек в украинской столице остались без тепла.

Telegram-канал «Київ ІНФО» опубликовал видео с моментом мощного ночного удара по Киеву. В ролике можно увидеть яркое зарево, поднимающееся на горизонте над многоэтажками. На масштабность атаки указывает то, что свечение продолжалось долгое время.

В ходе ночной атаки также была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о значительных разрушениях. На данный момент на месте происшествия ведется разбор завалов. В ДТЭК заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.

Кроме того были зафиксированы атаки на подстанции в Запорожье и Днепропетровске, есть перебои с подачей электроэнергии в Полтаве и Харькове.



Ранее военкор заявил, что Украина вынудила Россию продолжить удары по энергетике.