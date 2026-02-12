Размер шрифта
Три ключевых города Украины подверглись массированной ночной атаке

Три крупных города Украины оказались обесточены после серии ночных ударов

Сегодня ночью три крупных украинских города подверглись мощной атаке. По информации местных СМИ, за последние сутки было зафиксировано не менее 60 ударов и серий взрывов на территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты энергетической инфраструктуры. После атаки почти 2600 многоэтажек в украинской столице остались без тепла.

Telegram-канал «Київ ІНФО» опубликовал видео с моментом мощного ночного удара по Киеву. В ролике можно увидеть яркое зарево, поднимающееся на горизонте над многоэтажками. На масштабность атаки указывает то, что свечение продолжалось долгое время.

В ходе ночной атаки также была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о значительных разрушениях. На данный момент на месте происшествия ведется разбор завалов. В ДТЭК заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.

Кроме того были зафиксированы атаки на подстанции в Запорожье и Днепропетровске, есть перебои с подачей электроэнергии в Полтаве и Харькове.

Ранее военкор заявил, что Украина вынудила Россию продолжить удары по энергетике.
 
