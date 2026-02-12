Полина Диброва впервые подоила индийскую корову в шоу

Модель Полина Диброва заявила, что ей было непросто доить корову

Модель Полина Диброва рассказала в беседе с kp.ru, что впервые подоила индийскую корову в реалити-шоу «Тайный миллионер».

«Получилось не с первого раза, потому что первая корова лягнула сильно в ногу и убежала. Я была в шоке, очень непростой опыт», — поделилась модель.

Съемки проходили в Джайпуре. По правилам участники получают шкатулки, в одной из которых хранится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя сокровища. Ведущий проекта — Сергей Бурунов.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров выступил против романов на съемках.