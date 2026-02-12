Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Полина Диброва впервые подоила индийскую корову в шоу

Модель Полина Диброва заявила, что ей было непросто доить корову
Пресс-служба телеканала СТС

Модель Полина Диброва рассказала в беседе с kp.ru, что впервые подоила индийскую корову в реалити-шоу «Тайный миллионер».

«Получилось не с первого раза, потому что первая корова лягнула сильно в ногу и убежала. Я была в шоке, очень непростой опыт», — поделилась модель.

Съемки проходили в Джайпуре. По правилам участники получают шкатулки, в одной из которых хранится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить обладателя сокровища. Ведущий проекта — Сергей Бурунов.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака.

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. По словам бизнесвумен, они расстались как цивилизованные люди, сохраняя уважение друг к другу. У модели трое детей от телеведущего.

15 декабря Диброва впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров выступил против романов на съемках.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!