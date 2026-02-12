Звезда шоу «Голос Великобритании» скончалась из-за рака в 36 лет

Размер шрифта
Звезда шоу «Голос Великобритании» Дин Франклин умер из-за рака пищевода
deanfranklinmusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На 37-м году жизни умер участник популярного музыкального телешоу «Голос Великобритании» (The Voice UK), певец Дин Франклин. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает EW.

«О смерти артиста стало известно из сообщения его матери в социальных сетях, в котором она сообщила, что Франклин боролся с онкологическим заболеванием на протяжении восьми недель и трех дней», — сказано в материале.

В декабре Франклин сообщил подписчикам в соцсети о своей болезни. Франклин рассказал, что у него обнаружили рак пищевода четвертой стадии. Он добавил, что не испытывал никаких симптомов болезни, пока она не распространилась на печень.

На шоу «Звезда Великобритании» мужчина выступал в 2017 году. Тогда певец прошел отбор и вошел в финальную восьмерку. После участия в шоу Франклин гастролировал по всему миру. У него осталась 17-летняя дочь.

Премьера первого сезона шоу «Голос Великобритании» состоялась на BBC One 24 марта 2012 года. По правилам победитель проекта получает денежный приз и контракт с музыкальным лейблом.

Ранее умер учитель Хелены Бонем Картер и Эммы Томпсон.
 
