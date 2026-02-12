Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Кличко рассказал о перебоях с теплом в Киеве после массированной ночной атаки

Кличко: почти 2600 домов в Киеве остались без тепла после массированной атаки
Gleb Garanich/Reuters

Почти 2600 многоквартирных жилых домов в Киеве остались без тепла после ночной массированной атаки. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Это многоквартирные дома как на левом, так и на правом берегах города», — уточнил Кличко.

По его словам, без тепла, в частности, остались жители Деснянского, Днепровского, Печерского и Соломенского районов. Мэр заявил, что коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в этих домах.

Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

Telegram-канал «Київ ІНФО» опубликовал видео с моментом мощного ночного удара по Киеву. В ролике можно увидеть яркое зарево, поднимающееся на горизонте над многоэтажками. На масштабность атаки указывает то, что свечение продолжалось долгое время.

В ходе ночной атаки также была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о значительных разрушениях. На данный момент на месте происшествия ведется разбор завалов. В ДТЭК заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.

Ранее жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки из-за проблем с ЖКХ.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!