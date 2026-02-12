Кличко рассказал о перебоях с теплом в Киеве после массированной ночной атаки

Кличко: почти 2600 домов в Киеве остались без тепла после массированной атаки

Почти 2600 многоквартирных жилых домов в Киеве остались без тепла после ночной массированной атаки. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Это многоквартирные дома как на левом, так и на правом берегах города», — уточнил Кличко.

По его словам, без тепла, в частности, остались жители Деснянского, Днепровского, Печерского и Соломенского районов. Мэр заявил, что коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в этих домах.

Виталий Кличко сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

Telegram-канал «Київ ІНФО» опубликовал видео с моментом мощного ночного удара по Киеву. В ролике можно увидеть яркое зарево, поднимающееся на горизонте над многоэтажками. На масштабность атаки указывает то, что свечение продолжалось долгое время.

В ходе ночной атаки также была повреждена крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о значительных разрушениях. На данный момент на месте происшествия ведется разбор завалов. В ДТЭК заявили, что ремонт подстанции займет много времени, однако точных сроков называть не стали.

Ранее жителям Киева предложили ходить в туалет в кошачьи лотки из-за проблем с ЖКХ.