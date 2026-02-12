Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД заявили, что Украина наращивает атаки на РФ на фоне переговоров

Захарова: Украина наращивает атаки на население РФ в период важных переговоров
Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина сознательно наращивает атаки на мирных жителей и гражданские объекты на территории России на фоне проведения важных международных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти и войска «продолжают терроризировать мирное население России». Они все активнее наносят удары с помощью дронов и ракет по жилым домам, медицинским учреждениям, гражданским объектам и церквям в РФ.

«Причем он (Киев. — «Газета.Ru») сознательно наращивает их (атаки. — «Газета.Ru») в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта», — сказала дипломат.

Она обратила внимание на обстрелы и атаки с применением беспилотников на Белгородскую область, которые украинские войска провели на прошлой неделе. Как отметила Захарова, удары были приурочены к очередному заседанию рабочей группы по безопасности в формате Россия-США-Украина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию режим [украинского лидера Владимира] Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта», — добавила представитель МИД.

4 и 5 февраля в ОАЭ прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. После него Зеленский сообщил, что следующие встречи должны состояться на территории Соединенных Штатов.

Ранее политолог объяснил, как Зеленский может сорвать мирные переговоры с помощью референдума.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!