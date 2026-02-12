В МИД заявили, что Украина наращивает атаки на РФ на фоне переговоров

Украина сознательно наращивает атаки на мирных жителей и гражданские объекты на территории России на фоне проведения важных международных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти и войска «продолжают терроризировать мирное население России». Они все активнее наносят удары с помощью дронов и ракет по жилым домам, медицинским учреждениям, гражданским объектам и церквям в РФ.

«Причем он (Киев. — «Газета.Ru») сознательно наращивает их (атаки. — «Газета.Ru») в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта», — сказала дипломат.

Она обратила внимание на обстрелы и атаки с применением беспилотников на Белгородскую область, которые украинские войска провели на прошлой неделе. Как отметила Захарова, удары были приурочены к очередному заседанию рабочей группы по безопасности в формате Россия-США-Украина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию режим [украинского лидера Владимира] Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта», — добавила представитель МИД.

4 и 5 февраля в ОАЭ прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. После него Зеленский сообщил, что следующие встречи должны состояться на территории Соединенных Штатов.

