Захарова охарактеризовала ситуацию на Кубе

Захарова: ситуация на Кубе тяжелая, российский МИД сохраняет контакт с властями
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ситуация на Кубе очень тяжелая из-за энергетической блокады со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, передает РИА Новости.

«В условиях предпринятых США беспрецедентных мер по блокированию посылок на Кубу энергоносителей, то есть энергетической блокады, в том числе авиационного топлива, возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов отечественных авиакомпаний «Россия» и Северный ветер», — подчеркнула дипломат.

Захарова сообщила, что российское посольство в Гаване находится в постоянном плотном контакте с кубинскими властями, авиаперевозчиками, туроператорами.

«Внешние силы добиваются обострения энергетического кризиса на Кубе, они рассчитывают спровоцировать недовольство населения», — добавила представитель МИД России.

Она также отметила, что дипломаты оказывают россиянам на Кубе всю необходимую помощь для их возвращения на родину.

«МИД РФ призывает россиян внимательно следить за рекомендациями по Кубе и учитывать риски при планировании поездок», — предупредила Захарова.

До этого сообщалось, что Москва может поставить в Гавану нефть в качестве гуманитарной помощи. В российской дипмиссии отметили, что Кубе необходима поддержка союзных стран. При этом российская сторона уже неоднократно выражала готовность оказать помощь в этом вопросе стране, которая находится под блокадой США.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.
 
