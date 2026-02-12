Захарова заявила, что желание Макрона позвонить Путину «не пошло дальше слов»

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о желании провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пока ограничился только словами. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Как это не редко бывает у наших французских коллег, дальше слов дело пока не идет», — отметила она.

Дипломат выразила мнение, что Макрон не хочет договариваться с Путиным. Она полагает, что французский лидер таким образом хочет «вклиниться» в переговорный процесс по Украине со своими требованиями. При этом Захарова подчеркнула, что Россия не отказывается от контактов на высшем уровне с Парижем. По ее словам, отказ от диалога был выбором французского руководства, а не Москвы.

Также Захарова обратила внимание, что мало какое государство прилагает столько усилий, как Франция, для подрыва российско-американских контактов по урегулированию украинского конфликта.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка к контактам с президентом РФ Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. По его словам, параллельно с этим ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Песков сообщил, что Путин готов возобновить контакт с Макроном.