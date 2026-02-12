Украинская столица и несколько регионов частично остались без света

Укрэнерго: Киев и четыре области частично остались без электроснабжения

Киев и несколько регионов Украины частично остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Есть обесточенные потребители в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также из-за повреждения сетей вдоль линии соприкосновения есть новые обесточенные абоненты в Харьковской области», — сказано в сообщении.

В компании также добавили, что во всех областях страны действуют почасовые отключения.

До этого глава Одесской военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что в области пропало электроснабжение для более чем 95 тысяч жителей региона в 42 населенных пунктах. Кипер добавил, что в регион направили семь генераторов, восемь тепловых пушек и пять полевых кухонь. По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Несколькими часами ранее чиновник сообщил, что на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области произошел пожар. Он уточнил, что поврежденное сооружение расположено на юге региона. По словам главы ОВА, в трех общинах региона произошло частичное отключение света. В связи с этим объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

Ранее жители города на юго-востоке Украины остановили движение машин из-за отсутствия света.