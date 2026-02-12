Размер шрифта
В Госдуме предрекли снижение ключевой ставки

Депутат Аксаков: ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку до 15,5%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Совет директоров Центробанка России на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку до 15,5%. Таким прогнозом поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

В поддержку своего прогноза депутат поделился данными по инфляции за 3-9 февраля. По его словам, в этот период времени рост цен замедлился с 0,2 до 0,13 процента.

В то же время с начала года цены в РФ выросли на 2,4%, отметил он. Однако Аксаков назвал это разовым влиянием, вызванным повышением налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%.

«Эти решения себя исчерпают уже в следующие месяцы», — считает депутат.

Он не исключил, что в дальнейшем ЦБ может перейти к более решительным действиям и снизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 14,5%.

До этого Аксаков заявил, что у Банка России есть все основания для снижения ключевой ставки до 9–10% к концу 2026 года. По его мнению, есть уверенность в том, что тренд на снижение ставки продолжится, несмотря на внешние параметры, которые давят на российскую экономику.

На данный момент ключевая ставка в России держится на уровне 16% годовых.

Ранее россиянам рассказали, когда кредиты станут доступнее.
 
