«Речь не о симпатиях»: политолог объяснил, почему Навроцкий готов говорить с Путиным

Президент Польши Кароль Навроцкий заговорил о возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не из симпатии к России, а для того, чтобы Варшава не оказалась еще больше втянутой в кризис на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Граждане Польши, безусловно, озабочены тем, что ситуация продолжается, никакого разрешения нет, конфликт в соседней стране, с которой Польша довольно тесно связана, бесконечный, и совершенно неизвестно, до какой степени эскалации он может дойти. Вот эти настроения, опасения, они в Польше на самом деле усиливаются», — отметил аналитик.

Кроме того, по словам Лукьянова, президент Польши фактически является выразителем правых политических сил в стране, которые говорят о том, что Варшава слишком глубоко втянута в украинский кризис.

«Вот эту повестку, я думаю, Навроцкий и его партия, попытаются сейчас мобилизовать. Речь не о симпатиях к России, ни в коем случае, а о том, что не в интересах Польши оказываться фронтменом потенциально еще более крупного конфликта», — подчеркнул политолог.

Кроме того, напомнил собеседник, Польша страна, которая сейчас развивается весьма успешно, она один из лидеров по экономическому росту в Евросоюзе, она пользуется многими преимуществами европейской интеграции.

«Все это кидать в топку ради большой войны с Россией, которую кто-то другой раскочегарит, в общем, на самом деле не с руки, поэтому я думаю, что здесь мы видим проявление не симпатии к России, ни в коей мере, а просто некоторое адекватное ощущение», — заключил Лукьянов.

Навроцкий заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но при одном условии.

Навроцкий рассказал, что во время избирательной кампании ему задали вопрос, готов ли он сесть за один стол с Путиным. Он ответил, что готов говорить с каждым, но при условии, если это будет отвечать интересам Польши.

