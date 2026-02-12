Размер шрифта
Двое мужчин жестоко избили постояльцев в чебоксарском хостеле

В Чувашии двух мужчин жестоко избили в хостеле

В Чебоксарах постояльцы устроили драку в хостеле, двух участников потасовки спасти не удалось. Об этом сообщает УМВД Чувашии.

Инцидент произошел в ночь на 10 февраля в хостеле на улице Ломоносова. Двое мужчин устроили драку с двумя оппонентами, спасти избитых не удалось. Полиция установила, что один из пострадавших приехал из Тюменской области, второй — из Алтайского края. Оба проживали в хостеле.

Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение двоих подозреваемых — жителей Смоленской и Кемеровской областей. По версии следствия, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело .

До этого трое мужчин избили, ограбили и похитили прохожего в Ижевске. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Ранее двое приятелей коньками забили студента за отказ дать сигарету.
 
