Армия

Дроны атаковали Республику Коми

Baza: в Ухте прозвучала серия взрывов, объявлена беспилотная опасность
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ухте, Республика Коми, произошло несколько взрывов. В городе объявлена беспилотная опасность, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации местных жителей, после атаки в промзоне начался пожар.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в Ухте эвакуируют ТЦ «Ярмарка», по всему городу воют сирены.

Предположительно, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ухту, беспилотниками типа «Лютый». По информации SHOT, дроны запустили из Полтавской и Черниговской областей. Расстояние оттуда до города — около 2 тыс. километров.

Официальной информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на момент публикации не поступало.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил об эвакуации жителей поселка Котлубань из-за угрозы детонации боеприпасов на объекте Минобороны после ракетного удара ВСУ. Это вторая массированная атака на Волгоградскую область за последние двое суток.

Ранее над территорией России за ночь сбили более 100 украинских беспилотников.
 
