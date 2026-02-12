В Хабаровском крае бывшего чиновника осудили за фальшивый диплом

Бывший и.о. Советского-Гаванского района Хабаровского края по социальным вопросам приговорен к ограничению свободы на четыре месяца за трудоустройство по поддельному диплому. Об этом сообщается в Telegram-канале судов региона.

Несмотря на приговор, осужденный уже успел устроиться директором городской общественной бани в Советской Гавани, утверждает Telegram-канал Amur Mash.

Следствие установило, что летом 2016 года мужчина заказал по почте поддельный диплом об окончании бакалавриата по управлению персонала и благодаря этому документу устроился работать в районную администрацию на руководящую должность.

В ходе расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (изготовление, хранение и использование поддельного официального документа) была назначена экспертиза, которая установила, что бланк диплома фальшивый, а нанесенные на него защитные знаки «не соответствуют стандартам».

В суде бывший чиновник признал вину. Он объяснил, что с 2011 года учился заочно и платно, отдавая по 50-60 тысяч рублей за семестр, но не смог приехать на защиту диплома. По его словам, куратор якобы предложил ему за 40 тысяч рублей прислать диплом на дом, но документ оказался фальшивым.

Осужденный экс-чиновник — 39-летний Дмитрий Кураев, пишет Amur Mash. По его данным, мужчина занял должность замглавы Советского-Гаванского района зимой 2024 года сразу после увольнения оттуда его родной сестры Олеси Положенцевой. Она в свою очередь возглавила администрацию Бикинского округа Хабаровского края.

В соответствии с Уголовным кодексом трудоустройство по поддельному диплому наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или арестом до шести месяцев. Однако, по словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, работодатели в России редко проверяют подлинность дипломов соискателей, потому что это дорого им обходится — примерно в 12 тысяч рублей за человека.

Ранее женщина более 20 лет проработала психиатром по «липовому» диплому.