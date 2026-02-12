Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Хабаровском крае бывшего чиновника осудили за фальшивый диплом

Amur Mash: и.о. замглавы района в Хабаровском крае наказали за поддельный диплом
Global Look Press

Бывший и.о. Советского-Гаванского района Хабаровского края по социальным вопросам приговорен к ограничению свободы на четыре месяца за трудоустройство по поддельному диплому. Об этом сообщается в Telegram-канале судов региона.

Несмотря на приговор, осужденный уже успел устроиться директором городской общественной бани в Советской Гавани, утверждает Telegram-канал Amur Mash.

Следствие установило, что летом 2016 года мужчина заказал по почте поддельный диплом об окончании бакалавриата по управлению персонала и благодаря этому документу устроился работать в районную администрацию на руководящую должность.

В ходе расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (изготовление, хранение и использование поддельного официального документа) была назначена экспертиза, которая установила, что бланк диплома фальшивый, а нанесенные на него защитные знаки «не соответствуют стандартам».

В суде бывший чиновник признал вину. Он объяснил, что с 2011 года учился заочно и платно, отдавая по 50-60 тысяч рублей за семестр, но не смог приехать на защиту диплома. По его словам, куратор якобы предложил ему за 40 тысяч рублей прислать диплом на дом, но документ оказался фальшивым.

Осужденный экс-чиновник — 39-летний Дмитрий Кураев, пишет Amur Mash. По его данным, мужчина занял должность замглавы Советского-Гаванского района зимой 2024 года сразу после увольнения оттуда его родной сестры Олеси Положенцевой. Она в свою очередь возглавила администрацию Бикинского округа Хабаровского края.

В соответствии с Уголовным кодексом трудоустройство по поддельному диплому наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или арестом до шести месяцев. Однако, по словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, работодатели в России редко проверяют подлинность дипломов соискателей, потому что это дорого им обходится — примерно в 12 тысяч рублей за человека.

Ранее женщина более 20 лет проработала психиатром по «липовому» диплому.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!