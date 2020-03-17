Путин оценил рост политического сознания рядовых граждан России

Президент России Владимир Путин оценил рост политического сознания рядовых граждан страны. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам российского лидера, за минувший год политическое сознание россиян очень выросло.

Он обратил внимание на то, что руководство страны с удовольствием смотрит на то, как «кто-то эпатирует», «кто-то кого-то разоблачает».

«Но! Даже рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует», — подчеркнул глава государства.

По мнению президента, когда гражданин не слышит ничего, кроме критики, он задается вопросом, за кого отдать свой голос, «кого избирать в местный парламент, в региональный, в федеральный».

«Рядовой гражданин, он ходит сегодня, пошел на работу, вернулся с работы — и так каждый день. Но все равно, все равно уже так просто, за колбасу, не купишь человека», — подчеркнул Путин.

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